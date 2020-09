Autostrada A11: casello di Pistoia nord chiuso per una notte (Di domenica 27 settembre 2020) Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da Pisa Leggi su firenzepost (Di domenica 27 settembre 2020) Sulla A11 Firenze-Pisa, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di, in uscita per chi proviene da Pisa

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada A11 Ponte Lama, il raddoppio ora è più vicino LA NAZIONE Ponte Lama, il raddoppio ora è più vicino

Prato, 27 settembre 2020 - Il progetto della terza corsia dell’A11 potrebbe sbloccarsi nei prossimi mesi. Dopo un periodo di stop legato alle incertezze nella trattativa col governo sull’eventuale re ...

Autostrada A1: casello di Scandicci chiuso per una notte

ROMA – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di collaudo ai portali della segnaletica, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di ...

