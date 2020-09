Atletico Madrid: 'prima' Suarez,due gol in 20 minuti (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 27 SET - Esordio da ricordare quello del 'Pistolero' Luis Suarez con la maglia dell'Atletico Madrid. Infatti l'uruguayano, entrato al 25' st al posto di Diego Costa nel corso del match ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 27 SET - Esordio da ricordare quello del 'Pistolero' Luiscon la maglia dell'. Infatti l'uruguayano, entrato al 25' st al posto di Diego Costa nel corso del match ...

