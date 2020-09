“90esimo minuto” compie 50 anni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 settembre 2020) Oggi, 27 settembre 2020,gliuno dei programmi televisivi nato per raccontare il calcio. “90esimo minuto” festeggia i suoi primi 50. Andato in onda per la prima volta il 27 settembre 1970, è un “punto di riferimento” per tutti gli appassionati di calcio. Paolo Valenti alla conduzione di 90esimo minuto “90esimo minuto”, la storia “Novantesimo minuto”, scritto per esteso, era il titolo originale del programma che nacque negli’70 e che accompagnò e ancora accompagna, tutti i tifosi. La trasmissione venne ideata da Maurizio Barendson, Paolo Valenti e Remo Pascucci. I giornalisti volevano raccontare il calcio e ciò che era accaduto nei campi durante la giornata di campionato. Il programma ...