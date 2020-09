Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBREORE 10:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SULLA A1 FIRENZEDOVE ALL’ALTEZZA DI ORVIETO PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONEA SEGUITO DI UN INCENDIO AD UN VEICOLO IN MOVIMENTO, AL MOMENTO ATTIVO UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI STESSA SITUAZIONE SULLA PALOMBARESE TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI CON LA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA DOVE UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI SESSA AURUNCA RALLENTA I CONVOGLI IN VIAGGIO DI 30 MINUTI E CONTINUANO GLI INTERVENTI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA C ...