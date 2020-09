Verissimo, Giuliana De Sio: “Io col covid pensavo che sarei morta. Hanno usato una cura sperimentale” (Di sabato 26 settembre 2020) “Eravamo anni luce dal pensare che fosse coronavirus“. Una delle prime star a raccontarlo è stata proprio lei, Giuliana De Sio. Ospite nel salotto di Verissimo, a Silvia Toffanin ha raccontato i momenti difficili passati a causa del virus: “Ero in tournée, avevo la febbre a 29. I dottori mi dicevano che era influenza, poi il mio medico ha chiamato lo Spallanzani. Io ero convinta di avere l’influenza“. Il periodo di isolamento, Giuliana lo racconta senza edulcorarlo, perché la realtà era di sofferenza: “Sono rimasta ricoverata 16 giorni in isolamento assoluto, era il momento peggiore, il boom del covid. La cura che è stata fatta a me era sperimentale ed era quella che Hanno usato per i malati di Aids. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) “Eravamo anni luce dal pensare che fosse coronavirus“. Una delle prime star a raccontarlo è stata proprio lei,De Sio. Ospite nel salotto di, a Silvia Toffanin ha raccontato i momenti difficili passati a causa del virus: “Ero in tournée, avevo la febbre a 29. I dottori mi dicevano che era influenza, poi il mio medico ha chiamato lo Spallanzani. Io ero convinta di avere l’influenza“. Il periodo di isolamento,lo racconta senza edulcorarlo, perché la realtà era di sofferenza: “Sono rimasta ricoverata 16 giorni in isolamento assoluto, era il momento peggiore, il boom del. Lache è stata fatta a me era sperimentale ed era quella cheper i malati di Aids. ...

