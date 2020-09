Tu Si Que Vales 2020: Aaron Evans (video e gallery) (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 26 settembre 2020, abbiamo visto anche Aaron Evans, atleta 31enne. Aaron ha proposto qualcosa di davvero insolito: un salto mortale su tre auto in corsa alla velocità di 48 km/h. Pazzesco, per lui ovviamente quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Aaron Evans nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera. video Aaron ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 26 settembre, abbiamo visto anche, atleta 31enne.ha proposto qualcosa di davvero insolito: un salto mortale su tre auto in corsa alla velocità di 48 km/h. Pazzesco, per lui ovviamente quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera....

