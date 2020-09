Premier Conte: “Aumento di stipendio di Tridico? Fatemi verificare e dopo parlerò” (Di sabato 26 settembre 2020) “L’aumento di stipendio del presidente Inps Pasquale Tridico? Non ero informato di questa vicenda: ovviamente ho chiesto accertamenti perché vorrei approfondire la questione. Permettetemi di comprenderla bene poi formulerò una valutazione più compiuta. Sono abituato a parlare seriamente: Fatemi fare una verifica e alla fine parlerò”. Lo dice il Premier Giuseppe Conte al festival dell’Economia di Trento. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “L’aumento didel presidente Inps Pasquale? Non ero informato di questa vicenda: ovviamente ho chiesto accertamenti perché vorrei approfondire la questione. Permettetemi di comprenderla bene poi formulerò una valutazione più compiuta. Sono abituato a parlare seriamente:fare una verifica e alla fine parlerò”. Lo dice ilGiuseppeal festival dell’Economia di Trento.

RaiNews : 'Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamo rialzarci per ac… - Giorgiolaporta : Il #Centrodestra conquista una regione rossa in più, le #Marche e un senatore in Sardegna. Da oggi 15 regioni su 20… - NicolaPorro : #Immigrazione, superato il voto adesso pensano a modificare i #decretisicurezza di #Salvini. Intanto il premier … - PolAlberto : RT @TheCrusadery: La giravolta di #Conte sugli invasori: la Lega lo inchioda con un video. Così parlava ad agosto - lubenasich : RT @RepubblicaTv: 'L'italia e l'Europa': il premier Conte con Boeri e Mastrobuoni al Festival Economia 2020: Il presidente del Consiglio Gi… -