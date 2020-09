Monforte d’Alba. Auto travolge e uccide la torinese Fiorangela Ghiglio (Di sabato 26 settembre 2020) Ha travolto cinque turisti nella piazza centrale di Monforte d’Alba (Cuneo) uccidendo Fiorangela Ghiglio, donna torinese di 67 anni. Il marito settantenne è ricoverato a Verduno. Feriti anche altri tre turisti; nessuno in pericolo di vita. Il conducente del Suv è indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Prima di fermarlo e di sottoporlo agli accertamenti del caso, l’Automobilista è stato salvato dai carabinieri dal linciaggio di alcune persone presenti sul posto. In base ad una prima ricostruzione, alla guida di un Suv della Mercedes di grandi dimensioni, è arrivato a forte velocità in piazza Umberto I, nel centro di Monforte, una zona piena di locali e bar del paese turistico di Langa, dove c’è ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 26 settembre 2020) Ha travolto cinque turisti nella piazza centrale did’Alba (Cuneo)ndo, donnadi 67 anni. Il marito settantenne è ricoverato a Verduno. Feriti anche altri tre turisti; nessuno in pericolo di vita. Il conducente del Suv è indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Prima di fermarlo e di sottoporlo agli accertamenti del caso, l’mobilista è stato salvato dai carabinieri dal linciaggio di alcune persone presenti sul posto. In base ad una prima ricostruzione, alla guida di un Suv della Mercedes di grandi dimensioni, è arrivato a forte velocità in piazza Umberto I, nel centro di, una zona piena di locali e bar del paese turistico di Langa, dove c’è ...

