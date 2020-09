L' Inter è di nuovo pazza | incredibile 4-3 in rimonta sulla Fiorentina

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco il primo 1?1? ufficiale della stagione 2020/21 ?? #InterFiorentina ???? #FORZAINTER - Inter : ?? | FINITA!!! Che partenza, #InterFans... riprendiamo fiato... L'ABBIAMO VINTA NOI!!!! ?????? #InterFiorentina… - goal : 3’ Inter 0-1 Fiorentina 45’ Inter 1-1 Fiorentina 52’ Inter 2-1 Fiorentina 57’ Inter 2-2 Fiorentina 63’ Inter 2-3 Fi… - PaoloX68 : RT @Inter: ?? | FINITA!!! Che partenza, #InterFans... riprendiamo fiato... L'ABBIAMO VINTA NOI!!!! ?????? #InterFiorentina 4?-3? ?? #Lau… - Smailito92 : RT @SaifNerazzurro: 3’ Inter 0-1 Fiorentina 45’ Inter 1-1 Fiorentina 52’ Inter 2-1 Fiorentina 57’ Inter 2-2 Fiorentina 63’ Inter 2-3 Fioren… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter è

MILANO (ITALPRESS) – Subito pazza Inter alla prima di campionato. I nerazzurri completano un’incredibile rimonta contro la Fiorentina nel finale di secondo tempo dopo gli ingressi di Vidal e Hakimi. L ...Esordio pazzo per l’Inter in Serie A: la squadra di Conte batte per 4-3 la Fiorentina al termine di una partita spettacolare, risolta solo nel finale con una rimonta in pochi minuti. I nerazzurri esul ...