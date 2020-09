Incidente per Vettel: illeso, Ferrari distrutta. Leclerc lo evita per un soffio (Di sabato 26 settembre 2020) Brutto Incidente alla Ferrari di Sebastian Vettel nel corso della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il pilota tedesco è andato in testa coda andando a sbattere sul muretto e... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 settembre 2020) Bruttoalladi Sebastiannel corso della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il pilota tedesco è andato in testa coda andando a sbattere sul muretto e...

antoniospadaro : La Chiesa deve essere come Dio: sempre in uscita. Quando la Chiesa non è in uscita si ammala di tante malattie. È v… - emergenzavvf : #Bologna, simulato l’incidente di un aereo in fase di atterraggio, salvate dai #vigilidelfuoco 18 persone, tra pass… - vmonegasque : Non è divertente manco per il cazzo, ste battutone da Oscar evitatele, parliamo di un incidente che sarebbe potuto… - fabfrnkie : @miakirashi ogni giorno: incidente d'auto io: non mi fido a guidare, per la mia incolumità e quella degli altri tut… - Alex_Zonghetti : RT @BerrageizF1: #F1 #FUnoAT #RussianGp???? L'incidente di Seb alla chicane. Charles non lo prende per un pelo... #Vettel #Leclerc #Ferrari… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente per Mondiali di Ciclismo Imola, incidente per la Dygert: schianto contro il guard rail e volo nel fossato Sport Fanpage Qualifiche del Gp di Russia, Vettel sbatte contro un muretto e Leclerc lo evita miracolosamente

Brutto incidente alla Ferrari di Sebastian Vettel nel corso della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il pilota tedesco è andato in testa coda andando a sbattere sul muretto e ...

Ferrari, brutto incidente per Vettel: illeso. Leclerc lo evita per un soffio

Brutto incidente alla Ferrari di Sebastian Vettel nel corso della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il pilota tedesco è andato in testa coda andando a sbattere sul muretto e riducendo ...

Brutto incidente alla Ferrari di Sebastian Vettel nel corso della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il pilota tedesco è andato in testa coda andando a sbattere sul muretto e ...Brutto incidente alla Ferrari di Sebastian Vettel nel corso della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il pilota tedesco è andato in testa coda andando a sbattere sul muretto e riducendo ...