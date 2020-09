Griglia di partenza F1 GP Russia Sochi 2020 | risultati e classifica | Hamilton in pole position

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) Ladie idelle qualifiche del Gran Premio diche si disputerà domenica, con inizio fissato per le 13.10, sul circuito diper Lewis, che precede con ampio margine Max Verstappen: l’olandese della Red Bull beffa Bottas che si deve accontentare del terzo posto. Eliminate in Q2 le Ferrari di Sebastian Vettel (a muro) e Charles Leclerc, penalizzato dal traffico e dal caos degli ultimi due minuti di ri, conche non prende bandiera a scacchi per un secondo e riesce così a salvarsi. IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI VETTEL LA RABBIA DI LECLERC: “COMUNICAZIONE SBAGLIATA” RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT La ...