GP Catalogna FP3 Moto2: Lowes in evidenza (Di sabato 26 settembre 2020) Con la FP3, la Moto2 chiude il ciclo delle prove libere per il GP di Catalogna. In quest'ultimo turno cronometrato che precede le qualifiche spicca il nome di Sam Lowes, come sempre efficace sul giro secco. L'inglese del Marc VDS Racing firma un 1'43″523, che è il tempo più veloce dell'intero weekend. Lowes precede in classifica la sorpresa del giorno, lo spagnolo Marcos Ramirez, e Luca Marini. Il leader del mondiale da segni di risveglio dopo un venerdì difficile, e si mette al sicuro in Q2. Moto 2 GP di Catalogna 2020 – Prove libere 1 Si mette in luce anche Jorge Martin, che comanda la sessione nelle fasi iniziali. Lo spagnolo, al rientro dopo lo stop di Misano, conclude con il quinto tempo, dietro ad un risorto Fabio Di Giannantonio.

