Gabriel Garko replica a Zorzi: "Camminerò con altre gambe, non con i tacchi" Gabriel Garko replica alla battuta di Tommaso Zorzi su Instagram: "Camminerò con altre gambe e non ho detto tacchi". Gabriel Garko pubblica un post su Instagram per festeggiare i 500mila followers e lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi. Il concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo la diretta con Alfonso Signorini, ha fatto …

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - cerbo_elisa : RT @nah96nah: Ma quelli che dicono che la comparsata di Garko era per distogliere l’attenzione dall’ #AresGate l’hanno capito che Gabriel h… - I_Love_80 : RT @_goodvibes_17: Ho trascritto la lettera di Gabriel Garko per Adua. Ho i brividi. ???? #gfvip -