Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “Era sesso puro” (Di sabato 26 settembre 2020) La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 25 settembre è stata monopolizzata dall’ingresso nella Casa di Gabriel Garko e dalla lettera scritta alla sua ex Adua Del Vesco, attraverso la quale l’attore ha fatto coming out a metà. Ma c’è stato spazio anche per commentare il feeling che c’è tra Elisabetta Gregoraci e l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli. I due hanno ballato (I’ve Had) The Time of My Life e Antonella Elia ha commentato: “Tra loro scorreva una vena erotica pazzesca, facevano veramente sangue, era sesso puro“. “Sta sotto a un treno” avrebbe commentato poi Stefania Orlando quanto all’attrazione che Pierpaolo prova per la bella Elisabetta. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 25 settembre è stata monopolizzata dall’ingresso nella Casa di Gabriel Garko e dalla lettera scritta alla sua ex Adua Del Vesco, attraverso la quale l’attore ha fatto coming out a metà. Ma c’è stato spazio anche per commentare il feeling che c’è trae l’ex velino di Striscia la Notizia. I due hanno ballato (I’ve Had) The Time of My Life e Antonella Elia ha commentato: “Tra loro scorreva una vena erotica pazzesca, facevano veramente sangue, erapuro“. “Sta sotto a un treno” avrebbe commentato poi Stefania Orlando quanto all’attrazione cheprova per la bella. ...

stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - GrandeFratello : Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la Porta Rossa: super carica! Come si integrerà con i VIP già entrati? ??… - frances21516934 : ???????? Pier sta notte alle 5 di mattina ha detto che Elisabetta Gregoraci che vorrebbe baciarla e Matilde gli ha dett… - _marydeluca : Certo, Elisabetta Gregoraci ha bisogno di Pierpaolo per emergere ?? #GFvip -