Conte: quota 100 è progetto triennale, non sarà rinnovato. Salvini: la Lega non ve lo permetterà (Di sabato 26 settembre 2020) Il premier: «Escludo un altro lockdown nazionale, se si sviluppassero dei cluster interverremo in modo circoscritto» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 26 settembre 2020) Il premier: «Escludo un altro lockdown nazionale, se si sviluppassero dei cluster interverremo in modo circoscritto»

HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Stop a quota 100' - TgLa7 : #Conte, quota 100 progetto triennale,non sara' rinnovato - fanpage : Ultim'ora Il Premier Conte elimina Quota 100 e annuncia la riforma del reddito di cittadinanza - Claudoc3 : RT @Gianmar26145917: #Conte: quota 100 non sarà rinnovata, riforma pensioni e reddito cittadinanza da migliorare...Sui #DecretiSicurezza: v… - GPiziarte : Pensioni, Conte manda in soffitta 'Quota 100'. Salvini: 'La Lega non lo permetterà' -