(Di sabato 26 settembre 2020) Matteo Salvini ha diffuso la memoria difensiva con la quale conta di scampare alla condanna per sequestro di persona (il processo comincia fra una settimana a Catania) per il blocco della nave Gregoretti. Le considerazioni a discarico proposte dal Capitano hanno anche qualche pertinenza, ma qui continuano a prevalere i dubbi se la politica della Lega, e più in generale la politica del governo gialloverde, sia questione regolabile per via giudiziaria. Tenere a mollo oltre cento immigrati non fu una soluzione adottata col favore delle tenebre, ma ben squadernata e ben rivendicata, e alla quale l’esecutivo non si oppose: gli inviti privati alla ragionevolezza di Giuseppe Conte, successivamente diffusi, sono ben piccolo alibi per un presidente del Consiglio, per i poteri di cui dispone e la responsabilità che porta.Seguiremo le udienze con attenzione e laicità, ma ...