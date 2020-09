Caldirola-Letizia | i bomber del Benevento sono difensori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) Quando il difensore si traveste da attaccante. Questa è la sintesi perfetta della partita Sampdoria-terminata pochi minuti fa. Le “Streghe” di Filippo Inzaghi, sotto di due reti dopo il doppio vantaggio griffato da Fabio Quagliarella ed Omar Colley,riuscite a conquistare la prima vittoria in campionato sul difficile campo del “Luigi Ferraris” sfoderando l’artiglieria pesante dalla retroguardia. Le reti dei campani, infatti, provengono tutte dalla difesa: Luca, autore di una doppietta, e Gaetanohanno ribaltato il match in terra genovese regalando all’ex tecnico del Bologna il primo, fondamentale, acuto in Serie A. Per Claudio Ranieri, mister dei blucerchiati, è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko esterno in casa della Juventus: 6 ...