Barcellona, Koeman: "Lautaro o Depay? Non è escluso" (Di sabato 26 settembre 2020) Barcellona - Domani alle 21 al Campo Nou il Barcellona affronterà il Villarreal . Alla vigilia della partita di Liga, Ronald Koeman , tecnico dei blaugrana ha èparlato in conferena stampa anhe degli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020)- Domani alle 21 al Campo Nou ilaffronterà il Villarreal . Alla vigilia della partita di Liga, Ronald, tecnico dei blaugrana ha;parlato in conferena stampa anhe degli ...

sportli26181512 : Barcellona, Koeman: 'Lautaro o Depay? Non è escluso': L'allenatore dei catalani ha parlato in conferenza stampa all… - sportface2016 : #Barcellona Ronald #Koeman sul mercato blaugrana: si parla di #Lautaro Martinez e #Depay - fcin1908it : Inter, a Barcellona sperano ancora. Koeman: 'Lautaro? Nulla è escluso. Pronti a...' - - ReteSport : @raffariverso: 'Il #Barcellona dopo la cessione di #Suarez, ha bisogno di un altro centravanti a prezzi accessibili… - ansacalciosport : LaLiga: esordio Barcellona, ostacolo Betis per il Real . Per Koeman esame Villareal. Riparte anche l'Atletico |… -