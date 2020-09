Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Cha Cha – VIDEO – Ballando 2020

Leggi su giornal

(Di sabato 26 settembre 2020)sfidano di nuovo la sorte nella seconda puntata dicon le Stelle. La coppia ha proposto una Bachata la scorsa settimana, ma le critiche non sono mancate. Soprattutto da parte di Selvaggia Lucarelli, che non si è di certo risparmiata. “Ci ha massacrato a tutte”, dice la concorrente. Ai suoi occhi, la giornalista avrebbe avuto un occhio di riguardo solo per gli uomini del programma. Questa volta la coppia dovrà cercare di convincere la giuria su tutta la linea. Ci riuscirà? Scopriamo il verdetto e ildell’esibizione.– Il verdetto per il Cha ...