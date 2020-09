Alena Seredova | un quarto figlio? La confessione a Verissimo

Leggi su bloglive

(Di sabato 26 settembre 2020), ospite a, parla per la prima volta di come ha vissuto la gravidanza e il parto durante la pandemia., come tante donne, ha dovuto vivere tutta la gravidanza in lockdown così come il parto. Durante la sua intervista a, programma condotto da Silvia Toffanin, si commuove parlando della sua … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.