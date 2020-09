Aereo militare ucraino precipita nei pressi di Kharkiv, 26 morti (Di sabato 26 settembre 2020) Aereo militare ucraino è precipitato nei pressi di Kharkiv. 26 le vittime, una sola persona è riuscita a salvarsi. Kharkiv (UCRAINA) – Un Aereo militare ucraino è precipitato nei pressi di Kharkiv nelle prime ore di sabato 26 settembre 2020. Secondo le prime informazioni riportate da Sky Tg24, il velivolo era in fase di atterraggio quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato al suolo e ha preso fuoco. E’ stata aperta un’indagine per cercare di accertare meglio la dinamica dell’incidente. Risposte importanti potrebbero arrivare dalle scatole nere che saranno recuperate nelle prossime ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020)to neidi. 26 le vittime, una sola persona è riuscita a salvarsi.(UCRAINA) – Unto neidinelle prime ore di sabato 26 settembre 2020. Secondo le prime informazioni riportate da Sky Tg24, il velivolo era in fase di atterraggio quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato al suolo e ha preso fuoco. E’ stata aperta un’indagine per cercare di accertare meglio la dinamica dell’incidente. Risposte importanti potrebbero arrivare dalle scatole nere che saranno recuperate nelle prossime ...

