A Roma un 20enne si candida a sindaco | la sfida di Federico Lobuono a Virginia Raggi

(Di sabato 26 settembre 2020) ROMA – Venti anni, nativo di Bari, da cinque anni a Roma e da oggi, come recita il suo profilo Facebook, “il più giovane candidato sindaco per Roma Capitale nella storia della Repubblica Italiana“. Federico Lobuono tenta il passo della vita: “Ho deciso di lanciarmi in una nuova incredibile sfida: mi candido sindaco di Roma- scrive-. Non è un gioco, non sto scherzando. Non sono mai stato così serio e convinto di una mia scelta. A chi storce il naso, giudicandomi per i miei 20 anni, rispondo che non sono stati i giovani a ridurre Roma in queste condizioni“.