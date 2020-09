Uomini e Donne, Davide Donadei: offesa choc ad una corteggiatrice eliminata (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ polemica per una frase choc pronunciata dal tronista Davide Donadei durante una puntata di Uomini e Donne andata in onda questa settimana. Il 25enne spera di potersi presto creare una famiglia ed ha scelto il dating show di Canale 5 dove spera di poter trovare la sua anima gemella. Il suo atteggiamento nei confronti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ polemica per una frasepronunciata dal tronistadurante una puntata diandata in onda questa settimana. Il 25enne spera di potersi presto creare una famiglia ed ha scelto il dating show di Canale 5 dove spera di poter trovare la sua anima gemella. Il suo atteggiamento nei confronti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

PiazzapulitaLA7 : La pandemia ha messo in risalto ancora di più le disuguaglianze che ci sono tra uomini e donne. Tiziana Ferrario… - micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - tacofortomo : RT @floweeps: ridicoli gli uomini che dicono che è impossibile, pure con i dati alla mano, che ci siano numeri così alti di donne molestate… - infosenzafiltro : 'Le emozioni delle donne sul #lavoro spesso sono giudicate in maniera più severa rispetto a quelle degli uomini'. @cutergi #NobilitaFestival -