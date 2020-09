Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus apertura allo MS omaggia l’Italia dove il governo e la comunità hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza Intanto il candidato del centrodestra sconfitta alle regionali in Puglia Raffaele Fitto annuncia di essere risultato positivo al Virus insieme alla moglie asintomatici in quarantena in Brasile rinviato il carnevale di Rio Israele nuovo record quotidiano di contatti 7527 casi mentre entra in vigore in lockdown rinforzato in Europa il premier francese non esclude la possibilità di Down che la situazione dovesse peggiorare ancora ma l’allarme riguarda tutta Europa non può piccoli 6634 casi nel Regno Unito con 40 morti che mancamento l’accesso ai ...