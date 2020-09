Ufficiale: Lorient, dall’Inter arriva Gravillon (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo le indiscrezioni dalla Francia degli scorsi giorni, adesso è stato definito il passaggio di Andreaw Gravillon, difensore 22enne, al Lorient. arriva dall’Inter dopo l’esperienza in Serie B con la maglia dell’Ascoli. Questa la nota del club francese: “L’FC Lorient è lieto di annunciare oggi l’arrivo, sotto forma di prestito con opzione di acquisto, di Andreaw Gravillon (22 anni) dall’Inter.” Déploiement du périscope pic.twitter.com/Dj0ocRkhP3 — FC Lorient (@FCLorient) September 25, 2020 Foto: sito Lorient L'articolo Ufficiale: Lorient, dall’Inter arriva Gravillon proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo le indiscrezioni dalla Francia degli scorsi giorni, adesso è stato definito il passaggio di Andreaw, difensore 22enne, aldall’Inter dopo l’esperienza in Serie B con la maglia dell’Ascoli. Questa la nota del club francese: “L’FCè lieto di annunciare oggi l’arrivo, sotto forma di prestito con opzione di acquisto, di Andreaw(22 anni) dall’Inter.” Déploiement du périscope pic.twitter.com/Dj0ocRkhP3 — FC(@FC) September 25, 2020 Foto: sitoL'articolo, dall’Interproviene da Alfredo ...

ICI_Cilegon : RT @marifcinter: Giornata con tante ufficialità UFFICIALE - #Inter, ceduto #Gravillon al #Lorient: prestito con diritto di riscatto ???? ht… - Zelgadis265 : RT @VittoRoto: ?? UFFICIALE ?? #Gravillon ceduto al #Lorient in prestito con diritto di riscatto. #Inter #FCIM #Calciomercato - VittoRoto : ?? UFFICIALE ?? #Gravillon ceduto al #Lorient in prestito con diritto di riscatto. #Inter #FCIM #Calciomercato - _tomaCNS : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale: l’#Inter ha ceduto il centrale Andrew #Gravillon in prestito con diritto di riscatto al #Lorient. Tutto co… - FcInterNewsit : UFFICIALE - Andreaw Gravillon passa in prestito al Lorient: per lui la maglia numero 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Lorient Ufficiale: Lorient, dall’Inter arriva Gravillon alfredopedulla.com