Suarez risponde a Messi | “Grazie per quello che sei | ti sarò sempre grato”

Il neo attaccante dell'Atletico Madrid, Luis Suarez, ha decisamente apprezzato le parole che gli ha riservato Lionel Messi ed ha deciso di rispondergli per le rime. sempre su Instagram, social al quale l'argentino aveva affidato il suo messaggio, El Pistolero ha scritto: "Grazie amico per le tue parole ma soprattutto grazie per essere quello che sei e per quello che sei stato dal primo giorno con me e la mia famiglia. Sarò sempre grato al Leo Messi uomo, a quello divertente e sentimentale, dato che il giocatore è ormai conosciuto da tutto il mondo. Non dimenticare ciò che ti ho detto 'Ho continuato a divertirmi e dimostrare che sei il migliore' e che 2,3 o 4 non nascondono quanto sei ...

