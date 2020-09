'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': post choc del Comune di Ferrara, poi le scuse (Di venerdì 25 settembre 2020) 'La pandemia ci renderà migliori', così dicevano. Ma purtroppo alcuni fatti sembrano smentire questo bell'augurio. Qualche minuto fa il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha ricondiviso un articolo pubblicato su 'Open', il giornale da lui fondato, in cui si parla di un'immagine sconcertante condivisa, e poi rimossa, sull'Instagram e il Facebook ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 settembre 2020) 'La pandemia ci renderà migliori', così dicevano. Ma purtroppo alcuni fatti sembrano smentire questo bell'augurio. Qualche minuto fa il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha ricondiviso un articolo pubblicato su 'Open', il giornale da lui fondato, in cui si parla di un'immagine sconcertante condivisa, e poi rimossa, sull'Instagram e il Facebook ...

repubblica : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara - raffaellapaita : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro'. Da donna mi sento disgustata dalla frase shock della campa… - fanpage : Un vero disastro sui social del comune - Anna586230 : RT @raffaellapaita: 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro'. Da donna mi sento disgustata dalla frase shock della campagna… - hjkarijare : RT @repubblica: 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara -