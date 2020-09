Scippo finito in tragedia | muore donna a Bassano del Grappa

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) La, una romena di 29 anni, è stata sbalzata e travolta dall’auto guidata da un suo connazionale, dopo aver rapinato un uomo in viale Venezia, derubandolo di un Rolex dal valore di 23 mila euro. La coppia, con precedenti penali, si è poi allontanata in auto a grande velocità. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno. Sono ancora poco chiare le dinamiche dell’accaduto. L’incidente è avvenuto durante la fuga, a seguito di una collisione con un’altra auto, poco distante dalla zona dello. Laera a bordo dell’auto ed è stata sbalzata, a seguito dell’urto, fuori dalla vettura, per poi essere schiacciata dalla stessa. All’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare per la ...