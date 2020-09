Revoca sciopero serie C, Ghirelli "da domani si gioca" (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 25 SET - "Si gioca. Da domani ha ufficialmente inizio il campionato serie C 2020-2021". Queste le parole di Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro dopo la Revoca dello sciopero dei ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 25 SET - "Si. Daha ufficialmente inizio il campionatoC 2020-2021". Queste le parole di Francesco, Presidente Lega Pro dopo ladellodei ...

zazoomblog : L’Aic revoca lo sciopero. La prima giornata di Serie C si giocherà - #L’Aic #revoca #sciopero. #prima - 34_liss : RT @rtl1025: ?? L'Associazione Italiana Calciatori, in considerazione dell'evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professio… - clikservernet : L’Aic revoca lo sciopero. La prima giornata di Serie C si giocherà - Noovyis : (L’Aic revoca lo sciopero. La prima giornata di Serie C si giocherà) Playhitmusic - - ideaRACatania : ?AIC-LEGA PRO:REVOCA SCIOPERO. Pur rimanendo lo stato di agitazione l’@assocalciatori comunica la #revoca dello… -