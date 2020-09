Raffaele Fitto e Dario Iaia positivi al Covid-19 (Di venerdì 25 settembre 2020) ll sindaco di Sava, nel tarantino, Dario Iaia, è risultato positivo al coronavirus. Una decina di suoi famigliari ed altrettante persone con cui il primo cittadino ha avuto contatti stretti nell’ultima settimana, sono in isolamento domiciliare e tra oggi e domani saranno sottoposti a loro volta al test oro faringeo. La fonte del contagio, quasi certamente, è quella politica. Il sindaco Iaia, infatti, coordinatore provinciale del partito Fratelli d’Italia, è reduce di un’intensissima campagna elettorale nel corso della quale ha incontrato numerosissimi esponenti politici tra cui un esponente dello staff di Raffaele Fitto, anche lui già positivo al Covid-19. Da quello che è possibile ricostruire sulla base delle indiscrezioni e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) ll sindaco di Sava, nel tarantino,, è risultato positivo al coronavirus. Una decina di suoi famigliari ed altrettante persone con cui il primo cittadino ha avuto contatti stretti nell’ultima settimana, sono in isolamento domiciliare e tra oggi e domani saranno sottoposti a loro volta al test oro faringeo. La fonte del contagio, quasi certamente, è quella politica. Il sindaco, infatti, coordinatore provinciale del partito Fratelli d’Italia, è reduce di un’intensissima campagna elettorale nel corso della quale ha incontrato numerosissimi esponenti politici tra cui un esponente dello staff di, anche lui già positivo al-19. Da quello che è possibile ricostruire sulla base delle indiscrezioni e ...

