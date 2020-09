Ora è anche ufficiale: Esposito va in prestito alla Spal (Di venerdì 25 settembre 2020) Un’altra nostra esclusiva va in porto: Sebastiano Esposito è ufficialmente della Spal. L’attaccante lascia l’Inter con la formula del prestito, come indica il comunicato: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito in prestito da Internazionale FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano Esposito. Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile del Brescia. Nel 2014 è passato al vivaio dell’Inter, conquistando con l’Under 17 il titolo nazionale e la Supercoppa di categoria nella stagione 2018/2019. Dopo alcune presenze con la Primavera nerazzurra, ha debuttato in Prima squadra il 14 marzo 2019 nella gara di Europa League Inter-Eintracht Francoforte. Nello stesso anno, il 23 ottobre ha esordito in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Un’altra nostra esclusiva va in porto: Sebastianoè ufficialmente della. L’attaccante lascia l’Inter con la formula del, come indica il comunicato: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito inda Internazionale FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano. Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile del Brescia. Nel 2014 è passato al vivaio dell’Inter, conquistando con l’Under 17 il titolo nazionale e la Supercoppa di categoria nella stagione 2018/2019. Dopo alcune presenze con la Primavera nerazzurra, ha debuttato in Prima squadra il 14 marzo 2019 nella gara di Europa League Inter-Eintracht Francoforte. Nello stesso anno, il 23 ottobre ha esordito in ...

CagliariCalcio : Se anche tu non vedi l’ora. Se anche tu sei impaziente. Se anche tu non aspetti altro. Scendi in campo e fai retwe… - fattoquotidiano : ‘Ora i parlamentari vogliamo sceglierli noi’: petizione del Fatto per una legge elettorale senza liste bloccate. ‘E… - MatteoPedrosi : ???? La telenovela #Torreira è destinata a proseguire (mi spiace??): no accordo tra Atletico e Arsenal. Nessuna apertu… - Resistancxwingg : @fxckyloren CAZZO HO FATTO VENIRE L’ANSIA ANCHE A TE ORA - Lorenzo_effe : @erretti42 Non ho detto che non è stato fatto nulla. Ma le dichiarazione post elezioni sono state due : 1.ora tagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Nuova Opel Mokka: il suv compatto ora anche 100% elettrico Sport Fanpage Coronavirus, trasporti pubblici: la Regione autorizza anche i mezzi privati

D'altra parte, con le attuali prescrizioni governative, nelle ore di punta l'attuale sistema è in grado di rispondere solo parzialmente ad una ripresa crescente della domanda, influenzata soprattutto ...

Como: una baraccopoli

Alcuni come lui sono più stanziali, ma c’è anche chi passa e va. È da anni che dietro a San Giovanni ci sono i senza fissa dimora. Durante l’emergenza migranti di quattro anni fa erano parecchie ...

D'altra parte, con le attuali prescrizioni governative, nelle ore di punta l'attuale sistema è in grado di rispondere solo parzialmente ad una ripresa crescente della domanda, influenzata soprattutto ...Alcuni come lui sono più stanziali, ma c’è anche chi passa e va. È da anni che dietro a San Giovanni ci sono i senza fissa dimora. Durante l’emergenza migranti di quattro anni fa erano parecchie ...