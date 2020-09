NCIS 17 e The Rookie 2 non vanno in onda su Rai2 il 25 settembre: anticipazioni episodi del 2 ottobre (Di venerdì 25 settembre 2020) Salta l’appuntamento settimanale con NCIS 17 e The Rookie 2: i due procedural del venerdì di Rai2 non vanno in onda il 25 settembre per lasciare spazio allo sport in prima serata. I crime di Rai2 sono sostituiti per questo venerdì dalla finalissima per la Super Coppa di pallavolo maschile tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia: le due squadre si giocano la Del Monte® Supercoppa 2020 dopo essersi già sfidati in tre occasioni nella kermesse. La pausa è solo temporanea, visto che dal 2 ottobre la programmazione di NCIS 17 e Rookie 2 riparte regolarmente in prima serata su Rai2, rispettivamente con gli episodi numero 14 e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Salta l’appuntamento settimanale con17 e The2: i due procedural del venerdì dinoninil 25per lasciare spazio allo sport in prima serata. I crime disono sostituiti per questo venerdì dalla finalissima per la Super Coppa di pallavolo maschile tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia: le due squadre si giocano la Del Monte® Supercoppa 2020 dopo essersi già sfidati in tre occasioni nella kermesse. La pausa è solo temporanea, visto che dal 2la programmazione di17 e2 riparte regolarmente in prima serata su, rispettivamente con glinumero 14 e ...

fElipeee___b : Marquei como visto NCIS: New Orleans - 4x7 - The Accident - Elisamazzetto : @ilTeoLugarini Murphy Mason - in the dark Lorelai Gilmore - Gilmore girls E il protagonista di NCIS quello coi capelli bianchi - danncoletta : @CarolineGuima Eu fico direto no AXN e TNT Series. CSI, The Mentalist, Criminal Minds, NCIS - fElipeee___b : Marquei como visto NCIS: New Orleans - 4x3 - The Asset -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS The DIRETTA RAI 2 – Film e programmi di oggi, 18 Settembre – N.C.I.S. – The Rookie Breaking Games Millie Bobby Brown: istinto, intelligenza e passione di una teenager senza adolescenza

Nata nel febbraio del 2004, Millie Bobby Brown ha dato prova di essere già a soli 16 anni una consumata attrice con un invidiabile istinto per la recitazione. Indice Millie Bobby Brown: quando e dove ...

Enola Holmes arriva su Netflix: intervista a Millie Bobby Brown

e aveva fatto delle brevi apparizioni in episodi di NCIS (2014), Modern Family (2015) e Grey’s Anatomy (2015). Con Stranger Things ha portato a casa, insieme ai colleghi attori, il premio per il ...

Nata nel febbraio del 2004, Millie Bobby Brown ha dato prova di essere già a soli 16 anni una consumata attrice con un invidiabile istinto per la recitazione. Indice Millie Bobby Brown: quando e dove ...e aveva fatto delle brevi apparizioni in episodi di NCIS (2014), Modern Family (2015) e Grey’s Anatomy (2015). Con Stranger Things ha portato a casa, insieme ai colleghi attori, il premio per il ...