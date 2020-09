Messi saluta Suarez, "non meritavi un addio così" (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 25 SET - "Non meritavi di essere cacciato": tante volte li hanno dati per rivali se non addirittura nemici, eppure il fuoriclasse argentino del Barcellona Leo Messi e Luis Suarez ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 25 SET - "Nondi essere cacciato": tante volte li hanno dati per rivali se non addirittura nemici, eppure il fuoriclasse argentino del Barcellona Leoe Luis...

DiMarzio : 'Non meritavi di essere buttato fuori così'. #Messi saluta #Suarez e punge il #Barcellona - alessio_morra : #Messi saluta #Suarez e attacca il #Barcellona: 'Ti hanno fatto fuori, non lo meritavi'. - SilvioSalimbene : Messi saluta Suarez e attacca il Barcellona: “Meritavi un altro trattamento” - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: 'Non meritavi di essere buttato fuori così'. #Messi saluta #Suarez e punge il #Barcellona - TUTTOJUVE_COM : Messi saluta Suarez con polemica: 'Non meritavi di essere buttato fuori come hanno fatto ma non mi sorprende più nu… -