Matilde Brandi svela i suoi segreti | Storia di dolori al GF Vip (Di venerdì 25 settembre 2020) Di fronte alla ‘linea della vita’ del Grande Fratello Vip, la concorrente Matilde Brandi svela i suoi segreti e fa emergere i suoi dolori. Tutti i concorrenti vip, un po’ alla volta, e di fronte alla linea della vita del Grande Fratello, portano a galla i dolori e le sofferenze del passato: questa volta è … L'articolo Matilde Brandi svela i suoi segreti Storia di dolori al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Di fronte alla ‘linea della vita’ del Grande Fratello Vip, la concorrentee fa emergere i. Tutti i concorrenti vip, un po’ alla volta, e di fronte alla linea della vita del Grande Fratello, portano a galla ie le sofferenze del passato: questa volta è … L'articolodial GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

MarioManca : Matilde Brandi che piange perché teme di essere pesante quando se non fosse per lei la casa sarebbe un lerciume ?? #gfvip - respirarultimo : RT @Iperborea_: Matilde Brandi persona speciale, il Twitter ti proteggerà da tutto, dalle paure, dalle ipocondrie e anche dalle cadute con… - itsmwengo : Matilde Brandi salva col 46%, pazzesca #GFVIP - Gaiagleek : RT @ThisCasino: 'Non lasciate mai i vostri genitori, abbiatene sempre cura, proteggeli come loro hanno fatto con voi e dategli tanto amore'… - KPerryFirstLove : RT @_mattia_meli: Matilde che donna straordinaria, inutile dire che ho pianto come una fontana. TI PROTEGGEREMO MATY BRANDI #GFVIP https:… -