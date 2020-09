Marotta: “Mi meraviglierei di trovare un Conte diverso da quello che conosco e stimo” (Di venerdì 25 settembre 2020) Oggi, in conferenza stampa accanto ad Antonio Conte c’era anche l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. Ha fatto un bilancio della campagna acquisti dell’Inter. “Posso dire che il compito della società è quello di allestire la squadra più forte possibile in base ai vincoli finanziari. La pandemia ha creato grandi problematiche e le società di calcio, tutte, riservano particolare attenzione su costi e ricavi. Tutti abbiamo avuto minori introiti per Contenziosi con broadcaster e per gli stadi chiusi. Dobbiamo agire in modo oculato e cogliere opportunità, c’è stato un attimo di rallentamento nell’ambito della campagna di rafforzamento rispetto allo scorso anno. Ci sono costi invariati e sono diminuiti i ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) Oggi, in conferenza stampa accanto ad Antonioc’era anche l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe. Ha fatto un bilancio della campagna acquisti dell’Inter. “Posso dire che il compito della società èdi allestire la squadra più forte possibile in base ai vincoli finanziari. La pandemia ha creato grandi problematiche e le società di calcio, tutte, riservano particolare attenzione su costi e ricavi. Tutti abbiamo avuto minori introiti pernziosi con broadcaster e per gli stadi chiusi. Dobbiamo agire in modo oculato e cogliere opportunità, c’è stato un attimo di rallentamento nell’ambito della campagna di rafforzamento rispetto allo scorso anno. Ci sono costi invariati e sono diminuiti i ...

