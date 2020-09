Kim Jong-Un, dietrofront con Seul: “Molto dispiaciuto” (Di venerdì 25 settembre 2020) Il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-Un, si scusa con Seul. Il leader nordcoreano ha dichiarato di essere molto dispiaciuto. Un episodio inaspettato risalta nella cronaca internazionale, con le inedite scuse di Kim Jong-Un nei confronti di Seul. Anche la presidenza sudcoreana ha affermato di aver ricevuto le scuse di Kim, dopo le denunce … L'articolo Kim Jong-Un, dietrofront con Seul: “Molto dispiaciuto” proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Il dittatore della Corea del Nord, Kim-Un, si scusa con. Il leader nordcoreano ha dichiarato di essere molto dispiaciuto. Un episodio inaspettato risalta nella cronaca internazionale, con le inedite scuse di Kim-Un nei confronti di. Anche la presidenza sudcoreana ha affermato di aver ricevuto le scuse di Kim, dopo le denunce … L'articolo Kim-Un,con: “Molto dispiaciuto” proviene da .

Ultron65 : RT @DiplomaziaTW: La storia dell’attentato fallito a Kim Jong-un - zazoomblog : La Corea del Nord chiede scusa a Seul per l’omicidio del funzionario. Kim Jong-un: “Profondamente dispiaciuto” -… - francesconuccio : RT @AsiaNewsIT: Kim Jong-un chiede scusa per l’uccisione del civile sudcoreano - gemin_steven98 : RT @ilpost: Kim Jong-un si è scusato per l’uccisione di un funzionario della Corea del Sud - ilpost : Kim Jong-un si è scusato per l’uccisione di un funzionario della Corea del Sud -