Irama, perchè ha lasciato Giulia De Lellis? “Fuga d’amore con…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Giulia De Lellis è sempre protagonista delle notizie di gossip più lette e ricercate in Italia: se fino a qualche giorno fa si parlava del suo ritorno con Damante, oggi si parla della verità dietro alla rottura con Irama. Una storia breve quella tra Giulia De Lellis e Irama: i due si erano lasciati pochi … L'articolo Irama, perchè ha lasciato Giulia De Lellis? “Fuga d’amore con…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020)Deè sempre protagonista delle notizie di gossip più lette e ricercate in Italia: se fino a qualche giorno fa si parlava del suo ritorno con Damante, oggi si parla della verità dietro alla rottura con. Una storia breve quella traDe: i due si erano lasciati pochi … L'articolo, perchè haDe? “Fuga d’amore con…” proviene da www.meteoweek.com.

andeinerseite98 : Secondo me Filippo è così tanto preso dallo scrivere che non sa più neanche su che pianeta si trova. Ecco perché no… - jes_loveislove : Raga sono nera come la schiena di Irama perché guenda non verrà mai nominata perché la Ruta cioè la si ama COME CI… - spaceplumee_ : RT @chenesaidime_: Capite perché sono fiera di seguire una persona del genere? Nonostante tutto, nonostante i numeri, il successo, i risult… - _ItsGiorgia : RT @lavocedifilo: ma secondo voi Filippo lo sa che domani Crepe diventa singolo? Perché a sto punto direi di no #Irama - PlumeRoses : RT @lavocedifilo: ma secondo voi Filippo lo sa che domani Crepe diventa singolo? Perché a sto punto direi di no #Irama -

Ultime Notizie dalla rete : Irama perchè Irama: arriva il nuovo singolo "Crepe" R101