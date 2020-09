"Io vuole imparare italiano bene" è polemica per la frase contenuta nel manuale di secondo elementare (Di venerdì 25 settembre 2020) “Quest’anno io vuole imparare italiano bene”. E’ la frase pronunciata da un bambino nero raffigurato su un libro di seconda elementare. Scoppia l’indignazione sui social network: l’accusa è quella di razzismo. A stretto giro arrivano le scuse della casa editrice: “Ci scusiamo per l’illustrazione oggetto di molte critiche, che ha urtato la sensibilità e offeso, non era certamente nostra intenzione”La frase compare nel manuale di letture “Le avventure di Leo”, edito dal Gruppo Editoriale Raffaello per i bambini della seconda elementare. A pagina 4 viene raffigurato un gruppo dei bambini in cui ognuno dei quali esprime un desiderio per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) “Quest’anno io”. E’ lapronunciata da un bambino nero raffigurato su un libro di seconda. Scoppia l’indignazione sui social network: l’accusa; quella di razzismo. A stretto giro arrivano le scuse della casa editrice: “Ci scusiamo per l’illustrazione oggetto di molte critiche, che ha urtato la sensibilità e offeso, non era certamente nostra intenzione”Lacompare neldi letture “Le avventure di Leo”, edito dal Gruppo Editoriale Raffaello per i bambini della seconda. A pagina 4 viene raffigurato un gruppo dei bambini in cui ognuno dei quali esprime un desiderio per ...

repubblica : 'Io vuole imparare italiano bene'. Bufera sul manuale di seconda elementare: 'E' razzista' - sabahelher : RT @fattoquotidiano: “Quest’anno io vuole imparare italiano bene”: polemica per la vignetta di un libro per la scuola elementare. “Linguagg… - cbatcaselli : 'Io vuole imparare italiano bene' La frase contenuta nel manuale di secondo elementare???? - fattoquotidiano : “Quest’anno io vuole imparare italiano bene”: polemica per la vignetta di un libro per la scuola elementare. “Lingu… - giofantusso : RT @HuffPostItalia: 'Io vuole imparare italiano bene' è polemica per la frase contenuta nel manuale di secondo elementare -