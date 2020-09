Inter-Fiorentina | pronostico | probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Leggi su giornal

(Di venerdì 25 settembre 2020)si sfidano questa sera alle ore 20:45 per la seconda giornata di Serie A. L’è al debutto dopo aver chiesto e ottenuto il rinvio della prima gara per aver chiuso in ritardo rispetto alle altre la stagione scorsa.: come arrivano alla gara L’come già accennato è al suo esordio in campionato ed in questo periodo Antonio Conte ha potuto lavorare sulla sua squadra e far inserire i nuovi acquisti, ultimo in ordine di tempo Arturo Vidal fortemente voluto dal tecnico, che già lo ebbe alla Juventus. Il calciomercato della squadra nerazzurra sembra ancora non essere terminato, ma già con la rosa che si ritrova quest’anno l’è la candidata numero uno per contrastare ...