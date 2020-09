GF Vip | Dayane Mello contro Salemi e De Lellis

(Di venerdì 25 settembre 2020) Di recentesi è lasciata andare, e chiacchierando con Tommaso Zorzi ha confessato di non apprezzare nè Giulia, nè Giulia De. Ma scopriamo cosa ha detto nello specifico la modella. Nella casa del Grande Fratello accade molto spesso che i concorrenti si confidino tra loro. In particolare nell’ultimo periodo abbiamo visto che la bellaè sempre più vicina a Tommaso Zorzi. La modellaArticolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : GF Vip 5, Iconize risponde a Tommaso Zorzi e Dayane: “Cattiveria e odio” - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Dayane Mello lancia una scioccante accusa a Iconize: la replica dell’influencer! - MusicTV_ITA : VIP PREFERITI #GFVIP 1.TOMMASO 13% 2.STEFANIA 11% 3.ENOCK 10% 4.ANDREA 9% 5.PIERPAOLO 8% 6.MATILDE 8% 7.FRANCESCO… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #DayaneMello lancia una scioccante accusa a #Iconize: la replica dell’influencer! - infoitcultura : Giulia De Lellis sotto torchio | Dayane Mello contro di lei al GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

Momento creativo per Dayane Mello al Grande Fratello VIP. La modella brasiliana si mostra orgogliosa dei suoi sentimenti per la figlia Sofia, a cui le ha dedicato un cuore. La piccola… Momento creativ ...Barbara d’Urso ha denunciato al pubblico che un suo ospite avrebbe fatto finta di aver subito un’aggressione solo per finire a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso, durante il talk della cronaca rosa di oggi ...