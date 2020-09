Genoa, Balotelli si avvicina (Di venerdì 25 settembre 2020) GENOVA - Dopo aver presentato Milan Badelj , 31,, centrocampista preso a titolo definitivo dalla Lazio , e Marko Pjaca , 25,, in prestito dalla Juventus , in entrata il Genoa è concentrato su Andrea ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) GENOVA - Dopo aver presentato Milan Badelj , 31,, centrocampista preso a titolo definitivo dalla Lazio , e Marko Pjaca , 25,, in prestito dalla Juventus , in entrata ilè concentrato su Andrea ...

carlolaudisa : il #Genoa e #Balotelli. Via ad un nuovo film. SuoerMario vicino all'intesa per una stagione e i bonus per il rinnovo - AlfredoPedulla : #Balotelli al #Genoa: un anno più opzione. Mancano davvero dettagli. Ne parliamo tra poco @tvdellosport - Glongari : #Balotelli ed il #Genoa ad un passo dal sì. Affare in conclusione un anno di contratto più un altro di opzione.…