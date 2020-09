Ford Mustang Mach-E - La GT arriverà in Europa nel 2021 (Di venerdì 25 settembre 2020) Anche i clienti europei potranno presto ordinare la Ford Mustang Mach-E GT. Si tratta della variante più potente della Suv elettrica americana, già presentata negli Stati Uniti. Le consegne nel Vecchio Continente sono previste nella seconda parte del 2021 e il prezzo non è stato ancora reso noto: infatti, dal configuratore italiano restano per ora selezionabili solo le varianti base e Awd con prezzi a partire da 49.900 euro.465 CV e 500 km di autonomia. La Mustang Mach-E GT adotta un powertrain con doppio motore elettrico e trazione integrale, da 465 CV e 830 Nm di coppia massima. Le prestazioni consentono di toccare i 100 km/h da fermo in 3,7 secondi. La velocità massima è autolimitata a 200 km/h e le batterie da 88 kWh permettono di percorrere fino a ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 25 settembre 2020) Anche i clienti europei potranno presto ordinare la-E GT. Si tratta della variante più potente della Suv elettrica americana, già presentata negli Stati Uniti. Le consegne nel Vecchio Continente sono previste nella seconda parte dele il prezzo non è stato ancora reso noto: infatti, dal configuratore italiano restano per ora selezionabili solo le varianti base e Awd con prezzi a partire da 49.900 euro.465 CV e 500 km di autonomia. La-E GT adotta un powertrain con doppio motore elettrico e trazione integrale, da 465 CV e 830 Nm di coppia massima. Le prestazioni consentono di toccare i 100 km/h da fermo in 3,7 secondi. La velocità massima è autolimitata a 200 km/h e le batterie da 88 kWh permettono di percorrere fino a ...

