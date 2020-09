Covid-19, Tarro:”Gli asintomatici non contagiano, hanno una bassa carica virale” (Di venerdì 25 settembre 2020) Con un post su Facebook, il virologo Giulio Tarro è tornato a parlare dell’epidemia da Covid-19 affermando che gli asintomatici non sarebbero contagiosi. Il virologo Giulio Tarro torna a parlare in merito alla pandemia da coronavirus che si è diffusa a livello globale e che negli ultimi giorni ha fatto registrare in diverse nazioni un’impennata … L'articolo Covid-19, Tarro:”Gli asintomatici non contagiano, hanno una bassa carica virale” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020) Con un post su Facebook, il virologo Giulioè tornato a parlare dell’epidemia da-19 affermando che glinon sarebbero contagiosi. Il virologo Giuliotorna a parlare in merito alla pandemia da coronavirus che si è diffusa a livello globale e che negli ultimi giorni ha fatto registrare in diverse nazioni un’impennata … L'articolo-19,:”Glinonunavirale” proviene da YesLife.it.

Adnkronos : #Covid, #Tarro: 'Gli asintomatici non sono contagiosi' - RiccardaCor : RT @CesareSacchetti: Tarro:'le persone sane asintomatiche non sono contagiose.' Il governo sta facendo tamponi a persone che non solo sono… - auredagaz : @stefano_setzu @F_Baldux @DavidPuente Io mi sono fatto un'estate grandiosa senza Covid: I ?? Tarro. Voi tenetevi la vostra sfiga ?? - MariucciaPoli : RT @CesareSacchetti: Tarro:'le persone sane asintomatiche non sono contagiose.' Il governo sta facendo tamponi a persone che non solo sono… - clacclo : RT @CesareSacchetti: Tarro:'le persone sane asintomatiche non sono contagiose.' Il governo sta facendo tamponi a persone che non solo sono… -