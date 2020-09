Coronavirus | sempre più contagi e vittime Iss | 3 quarti dei nuovi casi da trasmissione intradomiciliare

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sono 1912 ipositivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 20 i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-ISS sull'emergenza. Sale anche il numero delle persone guarite dal Covid-19, 954 nelle ultime ore, che portano il totale a 222.716 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 107.269 tamponi, un migliaio in meno di ieri (108.019). Si tratta di un dato che porta a 10.894.963 il complessivo dei tamponi effettuati da inizio pandemia.Grazie al sospetto diagnostico fino ad oggi sono stati individuati 244.489di positività mentre attraverso lo screening ne sono stati trovati 61746. E ancora. Continua a crescere pure il numero degli attualmente positivi in Italia, oggi sono 47718. Di questi 2737 sono ricoverati con sintomi in ospedale (6 ...