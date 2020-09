Chi è Selene Querulo, la corteggiatrice di Uomini e Donne? (Di venerdì 25 settembre 2020) Ecco chi è Selene Querulo, la corteggiatrice di Davide Donadei a Uomini e Donne, interessata anche a Nicola Vivarelli Sta attirando non poco l’attenzione dei telespettaori Selene Querulo a Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. La corteggiatrice di Davide Donadei poco dopo il sui arrivo in studio si è fatta notare per aver avuto una discussione con Jessica Antonini. Nella puntata di oggi abbiamo invece assistito ad un battibecco con il tronista a causa dell’interesse mostrato dalla corteggiatrice nei confronti di Nicola Vivarelli. Davide Donadei in studio si è detto molto arrabbiato a causa del comportamento della sua ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 25 settembre 2020) Ecco chi è, ladi Davide Donadei a, interessata anche a Nicola Vivarelli Sta attirando non poco l’attenzione dei telespettaori, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Ladi Davide Donadei poco dopo il sui arrivo in studio si è fatta notare per aver avuto una discussione con Jessica Antonini. Nella puntata di oggi abbiamo invece assistito ad un battibecco con il tronista a causa dell’interesse mostrato dallanei confronti di Nicola Vivarelli. Davide Donadei in studio si è detto molto arrabbiato a causa del comportamento della sua ...

giorgia_pinii : Selene è la bad girl Beatrice è la good girl È SAPPIAMO TUTTI CHI LA SPUNTA NEL PROGRAMMA, MA SPERO DI SBAGLIARMI. #uominiedonne - Vittoriatessito : Mi che Selene deve fare la fenomena, ma chi ci crede #uominiedonne - slutimdrunk : Selene anche meno so benissimo chi sei calmati proprio #uominiedonne - PiaCaputo : Selene non sa a chi appigliarsi per emergere, e non dispiace nemmeno a Nicola... #uominiedonne - italiaserait : Uomini e Donne, chi è Selene: la corteggiatrice che ha abbandonato il programma dopo la conoscenza con Nicola -