Bonus bancomat e POS: premi e lotterie per chi dice addio al contante (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra le prossime manovre del Governo c'è anche quella di "premiare" coloro che diranno addio ai contanti preferendo i pagamenti con carte. L'obiettivo è quello di abbattere l'evasione fiscale e ridurre al minimo i pagamenti non tracciabili. Una sorta di Bonus per chi paga con carta, quindi, che potrebbe entrare in vigore a breve visto che il Governo è a lavoro, in questo senso, già da tempo. Ma come funzionerà questa sorta di Bonus bancomat? Non è ancora chiaro come si chiamerà, potrebbe essere anche un Bonus POS per quello che riguarda la denominazione ma sembra certo, che il Governo farà di tutto per approvare una legge in questo senso. La lotta all'evasione passa anche dai pagamenti tracciabili ...

