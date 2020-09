Al via campagna per disincentivare i contanti: ecco i vantaggi per chi userà le carte (Di venerdì 25 settembre 2020) I cittadini che utilizzeranno bancomat, carte di credito, bonifici bancari o postali per i loro acquisti, al posto del contante, riceveranno un rimborso del 10% delle spese fino ad un massimo di 300 ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 settembre 2020) I cittadini che utilizzeranno bancomat,di credito, bonifici bancari o postali per i loro acquisti, al posto del contante, riceveranno un rimborso del 10% delle spese fino ad un massimo di 300 ...

sbonaccini : Vaccino antinfluenzale, in Emilia-Romagna si parte in anticipo: al via lunedì 12 ottobre Anche per semplificare di… - Carmela_oltre : RT @liberainfo: Con @Legambiente 'Puliamo il Mondo dai pregiudizi'. Al via il weekend dedicato alla campagna di volontariato ambientale su… - SanSeveroNews : Il Circolo Legambiente “Andrea Pazienza” di San Severo, aderisce anche quest'anno alla storica campagna di volontar… - liberainfo : RT @liberainfo: Con @Legambiente 'Puliamo il Mondo dai pregiudizi'. Al via il weekend dedicato alla campagna di volontariato ambientale su… - vincenzodivili0 : RT @NotizieFrance: Ragazzo ferito a Sant’Antimo, parte la campagna: “Chi sa, parli” -

Ultime Notizie dalla rete : via campagna Al via campagna per disincentivare i contanti: ecco i vantaggi per chi userà le carte TG La7 Greenpeace a Cagliari: "Città per le persone, non per le auto, sì alle piste ciclabili"

I manifestanti chiedono che si possa utilizzare la pista di via della Pineta finita da mesi ma non ancora aperta al pubblico CAGLIARI. Nel mese della riapertura delle scuole e della ripartenza di molt ...

Battisti ha paura dell'Isis. I familiari delle vittime: "Fa ridere"

Botta e risposta tra Cesare Battisti, Maurizio Campagna, Potito Perruggini e Alberto Torregiani. L'ex terrorista dei Pac, dal carcere di Rossano, a Cosenza, ha raccontato ai suoi familiari del rischio ...

I manifestanti chiedono che si possa utilizzare la pista di via della Pineta finita da mesi ma non ancora aperta al pubblico CAGLIARI. Nel mese della riapertura delle scuole e della ripartenza di molt ...Botta e risposta tra Cesare Battisti, Maurizio Campagna, Potito Perruggini e Alberto Torregiani. L'ex terrorista dei Pac, dal carcere di Rossano, a Cosenza, ha raccontato ai suoi familiari del rischio ...