"A Non è l'Arena c'è serietà. La politica? Non la escludo" - (Di venerdì 25 settembre 2020) Paolo Scotti Riparte il suo talk show dopo gli scoop e le inchieste della scorsa stagione: "La mia redazione lavora duro" «Vuoi che parlino bene di te? Fai il morto». E mentre cita il vecchio detto cinese, Massimo Giletti esegue (metaforicamente) gli scongiuri. Scherzare su meriti e rischi che, in egual misura, le coraggiose inchieste di Non è l'Arena gli hanno procurato, fa parte del suo modo di stare al gioco. «Alle soglie dei 60 anni vivo in mezzo ad una tempesta confessa, dopo che gli è stata assegnata una scorta per le minacce del boss Filippo Graviano, infastidito dal suo programma (da domenica di nuovo su La7) -. Ma le tempeste rafforzano. Ho ancora nelle orecchie quel che mi disse un dirigente Rai, quando dopo 27 anni fui costretto a lasciare l'azienda, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Paolo Scotti Riparte il suo talk show dopo gli scoop e le inchieste della scorsa stagione: "La mia redazione lavora duro" «Vuoi che parlino bene di te? Fai il morto». E mentre cita il vecchio detto cinese, Massimo Giletti esegue (metaforicamente) gli scongiuri. Scherzare su meriti e rischi che, in egual misura, le coraggiose inchieste di Non; l'gli hanno procurato, fa parte del suo modo di stare al gioco. «Alle soglie dei 60 anni vivo in mezzo ad una tempesta confessa, dopo che gli; stata assegnata una scorta per le minacce del boss Filippo Graviano, infastidito dal suo programma (da domenica di nuovo su La7) -. Ma le tempeste rafforzano. Ho ancora nelle orecchie quel che mi disse un dirigente Rai, quando dopo 27 anni fui costretto a lasciare l'azienda, ...

GassmanGassmann : Per la chiarezza: il Presidente degli Stati Uniti d’America, ha dichiarato che,in caso di sconfitta alle elezioni d… - Rinaldi_euro : Topi nella mensa del Parlamento europeo! Non commento perché sarebbe troppo facile... - matteosalvinimi : Il governo vuole aumentare il prezzo del gasolio, a partire da gennaio 2021, per circa 5 miliardi di euro. Sarebbe… - intornoAlTempo : RT @DreamRo57048793: #MiPiaceilVerbo dimostrare... perché le parole, senza un seguito, non servono a niente..... #unTemaAlGiorno - ndostaturo : @MaurizioJj Maurizio buongiorno, non saprei, sembra il primo mercato dove finalmente la società prende giocatori ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Non è La Nobel Duflo: il clima? Cambiamo i consumi, non saremo più infelici Corriere della Sera Professionisti, costi non detraibili se non finiscono i lavori

Niente superbonus per le spese relative a prestazioni professionali nel caso i lavori non vengano effettivamente realizzati. I costi per le attività di progettazione o per sopralluoghi, ad esempio, no ...

Bonus facciate e bonus 110% preclusi ai Comuni perché esenti IRES

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo ...

Niente superbonus per le spese relative a prestazioni professionali nel caso i lavori non vengano effettivamente realizzati. I costi per le attività di progettazione o per sopralluoghi, ad esempio, no ...Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo ...