UFFICIALE Bologna | dall’Heart of Midlothian arriva Hickey

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ilha annunciato l’acquisto didall’Heart ofColpo in difesa per il. Il club rossoblù, attraverso i propri canali ufficiali, ha infatti annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Aarondall’Heart of. «IlFc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Heart ofF.C. il diritto alle prestazioni sportive del difensore Aaron. Primo britannico della storia del, Aaron è un cursore di fascia ambidestro reduce da una promettente stagione in Scozia sulla corsia mancina: tecnicamente valido, dimostra un’ottima conduzione di palla, un’importante progressione grazie ...

BfcOfficialPage : ?? | UFFICIALE! De Silvestri è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Lorenzo ?? #WeAreReady #WeAreOne - Adzz51 : RT @BfcOfficialPage: ?? | UFFICIALE! Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Bologna ???? ????'?? ???????? ?????? ????'?? ???????? ?????????????? #WeAreOne https:… - kbyrnes95 : RT @BfcOfficialPage: ?? | UFFICIALE! Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Bologna ???? ????'?? ???????? ?????? ????'?? ???????? ?????????????? #WeAreOne https:… - johnmccreadie32 : RT @BfcOfficialPage: ?? | UFFICIALE! Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Bologna ???? ????'?? ???????? ?????? ????'?? ???????? ?????????????? #WeAreOne https:… - Scottgibb1 : RT @BfcOfficialPage: ?? | UFFICIALE! Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Bologna ???? ????'?? ???????? ?????? ????'?? ???????? ?????????????? #WeAreOne https:… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Bologna

Calciomercato.com

Colpo in difesa per il Bologna. Il club rossoblù, attraverso i propri canali ufficiali, ha infatti annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Aaron Hickey dall’Heart of Midlothian. «Il Bologna Fc ...Il Bologna, sconfitto 2-0 in campionato contro il Milan, si consola con l’acquisto di Aaron Hickey, esterno classe 2002 proveniente dall’Hearts of Midlothian, club che milita nella Serie A scozzese. I ...