Terremoto nell' area di Messina | stima magnitudo 3 3-3 8

(Di giovedì 24 settembre 2020) Paura ma nessun danno in provincia diper un sisma dellatra 3.3 e 3.8 della scala Richter. Ilè stato avvertito dagli abitanti in mattinata alle 7.53,a provincia di. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non ci sono al momento danni a persone o a edifici. L'epicentro è stato rilevato ad 1 km di profondità a Terme Vigliatore, nel messinese.

